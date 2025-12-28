Tour de Ski 2026 quattro azzurre superano le qualificazioni della sprint tl di Dobbiaco

Al Tour de Ski 2026 di sci di fondo, iniziato a Dobbiaco con la sprint in tecnica libera, quattro atlete italiane hanno superato le qualificazioni femminili. La gara, parte della Coppa del Mondo, si svolge in una cornice di grande interesse e rappresenta un momento importante per il team italiano. Le qualificazioni hanno visto la partecipazione di nove atlete, con quattro che si sono distinte e accedono alle fasi finali del pomeriggio.

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si apre a Dobbiaco, sede della sprint in tecnica libera: nelle qualificazioni femminili passano alle fasi finali del pomeriggio quattro azzurre delle nove al via. Il miglior tempo assoluto è della svedese Johanna Haegstroem, che completa gli 1.4 km del tracciato in 2'47?58, andando a precedere la tedesca Coletta Rydzek, seconda in 2'49?58, a 2?00, e la finlandese Jasmi Joensuu, terza in 2'49?83, a 2?25. In casa Italia rientrano tra le 30 qualificate ai quarti di finale Federica Cassol, 14ma in 2'52?91, a 5?33, Iris De Martin Pinter, 18ma in 2'53?94, a 6?36, Caterina Ganz, 22ma in 2'54?64, a 7?06, e Nicole Monsorno, 24ma in 2'54?76, a 7?18.

