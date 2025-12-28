Tour de Ski 2026 Graz e Pellegrino superano le qualificazioni della sprint tl Bene anche Hellweger e Gabrielli a Dobbiaco

Al via dell’edizione 2026 del Tour de Ski di sci di fondo, Dobbiaco ha ospitato le qualificazioni della sprint in tecnica libera. Tra gli azzurri, Graz e Pellegrino si sono qualificati per la fase finale, consolidando la presenza italiana nella competizione. Bene anche Hellweger e Gabrielli, che hanno mostrato buone prestazioni. La gara rappresenta l’apertura ufficiale della competizione valida per la Coppa del Mondo, con i migliori atleti pronti a sfidarsi nelle tappe successive.

Poker di azzurri anche al maschile nella fase finale della sprint in tecnica libera di Dobbiaco che apre l’edizione 2026 del Tour de Ski di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo: al termine delle qualificazioni rientrano tra i migliori 30 quattro italiani sui dieci al cancelletto di partenza. Il miglior crono complessivo è del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che copre gli 1.4 km previsti in 2’27?15, rifilando 1?96 allo statunitense Gus Schumacher, secondo in 2’28?91, e 1?92 all’altro norvegese Oskar Opstad Vike, terzo in 2’29?07. Tra gli azzurri in gara il migliore risulta essere Davide Graz, nono in 2’30?49, a 3?34, mentre Federico Pellegrino si classifica 19° in 2’31?52, a 4?37. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de Ski 2026, Graz e Pellegrino superano le qualificazioni della sprint tl. Bene anche Hellweger e Gabrielli a Dobbiaco Leggi anche: Tour de Ski 2026, quattro azzurre superano le qualificazioni della sprint tl di Dobbiaco Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Pellegrino vuole lasciare il segno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Calendario Tour de Ski 2026: orari tappe, programma, tv, streaming. Percorso interamente in Italia!; Tour de Ski: pronti 21 azzurri per la gara a tappe di Coppa del Mondo tra Dobbiaco e la Val di Fiemme; Otto trentini convocati per il Tour de Ski 2026. Tour de Ski 2026, Graz e Pellegrino superano le qualificazioni della sprint tl. Bene anche Hellweger e Gabrielli a Dobbiaco - Poker di azzurri anche al maschile nella fase finale della sprint in tecnica libera di Dobbiaco che apre l'edizione 2026 del Tour de Ski di sci di fondo, ... oasport.it Tour de Ski 2026, quattro azzurre superano le qualificazioni della sprint tl di Dobbiaco - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si apre a Dobbiaco, sede della sprint in tecnica libera: nelle ... oasport.it Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com

Sci nordico: i convocati azzurri per la 20/a edizione del Tour de Ski Sono ventuno (dieci le donne) gli azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Kramer per la ventesima edizione del Tour de Ski, in programma da domenica 28 dicembre a domenica 4 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.