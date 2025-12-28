tour de ski 2026 federica cassol si spinge fino in semifinale nella sprint tl a dobbiaco vince skistad

Al via del Tour de Ski 2026 a Dobbiaco, Kristine Stavaas Skistad si aggiudica la sprint in tecnica libera, conquistando la prima tappa della Coppa del Mondo. Tra gli italiani, Federica Cassol si distingue raggiungendo le semifinali e concludendo al decimo posto. La competizione prosegue con le migliori atlete internazionali impegnate a confermare la loro forma in una stagione cruciale per lo sci di fondo.

La prima tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo, incorona la norvegese Kristine Stavaas Skistad, che a Dobbiaco si impone nella sprint in tecnica libera: in casa Italia la migliore è Federica Cassol, che si spinge fino alle semifinali e termina al decimo posto. In finale il successo va alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, che vince la volata in 2’49?79, battendo di 0?24 la tedesca Coletta Rydzek, seconda in 2’50?03, e di 0?35 la svedese Maja Dahlqvist, terza in 2’50?14. Resta ai piedi del podio la statunitense Jessie Diggins, quarta in 2’51?11, a 1?32, mentre l’altra svedese Johanna Hagstroem finisce quinta in 3’06?49, a 16?70, infine l’altra norvegese Mathilde Myhrvold termina sesta in 4’10?76, a 1’20?97. 🔗 Leggi su Oasport.it

