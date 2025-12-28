Torti arbitrali la Lazio invia una lettera alla Lega Calcio | la richiesta di un tavolo istituzionale

La Lazio ha inviato una lettera alla Lega Calcio richiedendo l’istituzione di un tavolo di confronto sui recenti episodi di presunti torti arbitrali. La richiesta nasce dalle contestazioni dopo il pareggio con l’Udinese, caratterizzato da un gol in pieno recupero viziato da un tocco di mano, che ha suscitato forti polemiche tra i biancocelesti. La questione evidenzia le tensioni attuali tra la società e le decisioni arbitrali nel campionato.

Non si placa la rabbia della Lazio all’indomani dell’ 1-1 in campionato con l’Udinese, che ha pareggiato in pieno recupero grazie a un gol di Davis viziato da un tocco di mano dell’attaccante e confermato tra le proteste generali dei biancocelesti. Secondo quanto apprende LaPresse il club ha inviato ufficialmente una lettera alla Lega Calcio Serie A – indirizzata al presidente Ezio Simonelli e ai consiglieri federali Giuseppe Marotta, Stefano Campoccia e Giorgio Chiellini – chiedendo un intervento immediato per tutelare la regolarità del campionato e la credibilità del sistema. Tra le varie richieste del club biancoceleste c’è la convocazione urgente di un tavolo istituzionale promosso dalla Lega con il coinvolgimento di Figc e del mondo arbitrale, una definizione e diffusione di linee guida operative e vincolanti su casistiche determinanti per garantire un’uniformità di indirizzo e una serie di misure strutturate di trasparenza volte a ridurre il vuoto informativo sulle decisioni arbitrali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

