Torna Valdarnissima in centro. La fiera del mercato ambulante.

Una tradizione che si rinnova nel periodo natalizio, in attesa dell’avvio ufficiale della stagione dei saldi invernali. A San Giovanni torna oggi, per l’intera giornata, " Valdarnissima . la fiera del mercato ambulante, appuntamento ormai consolidato e molto atteso, capace di trasformare il centro storico in un vero e proprio festival del commercio ambulante di qualità. La manifestazione, che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel calendario degli eventi cittadini, viene proposta in due momenti distinti: una prima edizione primaverile, ospitata nella sede decentrata di piazza Arduino Casprini, zona stadio, e l’edizione invernale collocata quest’anno a ridosso tra Natale e Capodanno, nel cuore pulsante della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
VALDARNISSIMA: LA FIERA DI FINE ANNO! Domenica 28 dicembre, per tutta la giornata, Corso Italia si trasforma nel cuore pulsante dello shopping con la fiera mercato Valdarnissima! Dall'abbigliamento agli accessori, dai prodotti per la casa alle e - facebook.com facebook
