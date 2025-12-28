Una tradizione che si rinnova nel periodo natalizio, in attesa dell’avvio ufficiale della stagione dei saldi invernali. A San Giovanni torna oggi, per l’intera giornata, " Valdarnissima . la fiera del mercato ambulante, appuntamento ormai consolidato e molto atteso, capace di trasformare il centro storico in un vero e proprio festival del commercio ambulante di qualità. La manifestazione, che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel calendario degli eventi cittadini, viene proposta in due momenti distinti: una prima edizione primaverile, ospitata nella sede decentrata di piazza Arduino Casprini, zona stadio, e l’edizione invernale collocata quest’anno a ridosso tra Natale e Capodanno, nel cuore pulsante della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna Valdarnissima in centro. La fiera del mercato ambulante

Leggi anche: Via Grande, torna il mercato ambulante di Anva Confercenti: oltre 90 bancarelle in centro

Leggi anche: Ad Alfonsine torna la mostra-mercato per le vie del centro storico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Torna Valdarnissima in centro. La fiera del mercato ambulante.

Torna Valdarnissima in centro. La fiera del mercato ambulante - Decine di espositori per l’appuntamento di oggi nella sede storica di Corso Italia: le novità tra i banchi . lanazione.it