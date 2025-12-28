Torna il presepe vivente Non solo rievocazione ma anche appello di pace

CASTEL DEL PIANO A Castel del Piano, la tradizione più sentita del periodo natalizio torna a illuminare le vie del centro storico con una potente e attualissima invocazione di pace. Il presepe vivente, evento identitario per l'intera comunità, andrà in scena stasera a partire dalle 21. Più che una semplice rievocazione storica, l'edizione di quest'anno si presenta come un profondo momento collettivo di riflessione, partecipazione e speranza, racchiuso nel messaggio che l'accompagna: "Per un mondo di pace". In un tempo purtroppo segnato da divisioni e conflitti internazionali, il presepe vivente di Castel del Piano diventa un gesto condiviso, un invito a fermarsi, a guardare oltre e a riscoprire il valore fondamentale dell'incontro umano e della convivenza.

