Anche chi lavora mentre tutti festeggiano merita il suo Capodanno. È da questa idea semplice ma profondamente significativa che nasce, e torna dopo il grande successo dello scorso anno, il Capodanno ’posticipato’ dedicato a ristoratori e commercianti ascolani: il Closed Party, iniziativa ideata da Franco Piccioni, titolare del pub Beer Coyote. Un evento pensato per chi, proprio nelle notti di festa, è abituato a stare dall’altra parte del bancone, rinunciando ai brindisi e ai festeggiamenti per garantire un servizio impeccabile ai clienti. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 gennaio all’Hotel Villa Pigna, cornice scelta per accogliere una serata che vuole essere molto più di una semplice festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il ’Closed Party’: "Il conto alla rovescia lo faremo il 12 gennaio"

