Mentre cresce l’attesa per conoscere il nome del giocatore che succederà a Marcello Mescoli come Top Scorer del 2025, con le partite dell’undicesimo turno dei campionati minori di pallavolo, si chiude la prima fase del Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino, che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo, dalle B Nazionali, ai tornei Regionali. Per la seconda volta nel mese di dicembre, ma solo per la quarta volta in undici appuntamenti, sono le ragazze a dominare la classifica di giornata, con una vittoria ex equo, per una coppia curiosa: con 27 punti a vincere la Tappa sono Jessica Arduini del Volley Modena di serie C, schiacciatrice classe 1992, e la banda della Moma Anderlini di serie D Emilie Viviani, che invece di anni ne ha poco più di quindici, essendo nata nel 2010. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Top Volley. Nella classifica in rosa primeggia Viviani

Leggi anche: Volley, Piacenza regola Monza e si rilancia in classifica: Bovolenta al top con Mandiraci

Leggi anche: L’Università di Firenze avanza nella classifica QS sulla sostenibilità e si piazza nella top 250 a livello mondiale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

B2F: Si preannuncia una dura sfida per l'ultima partita del 2025 in casa contro il Modena Volley; Volley B/M – Rimonta da sogno! Il VBC Mondovì batte i Diavoli Rosa al tie-break. Caronno in vetta da solo; Volley B/M – Il VBC Mondovì sfida i Diavoli Rosa al PalaItis. Big match Garlasco-Malnate; Top Volley. Nella classifica in rosa primeggia Viviani.

Top Volley. Strapotere Pignatti, quarta vittoria di tappa. Vellani e Calzolari provano a tenere il passo - Numeri importanti nel penultimo turno del 2025 dei campionati minori di pallavolo, che contribuiscono a definire le classifiche del Top Volley, e soprattutto del SuperBomber dell’anno solare che si co ... msn.com