Tonino Cantelmi | Siamo sicuri che i giudici non stiano traumatizzando senza volerlo i bambini del bosco?

Nel dibattito pubblico sul trattamento dei bambini nel bosco, Tonino Cantelmi solleva una riflessione importante: le decisioni dei giudici potrebbero, senza volerlo, causare traumi ai piccoli coinvolti. Palmoli, in provincia di Chieti, invita a considerare attentamente le conseguenze di queste modalità, sottolineando la necessità di valutare con attenzione le ricadute emotive sui bambini, affinché siano rispettati i loro diritti e il loro benessere.

Palmoli (Chieti) – La regola del dubbio. “Siamo sicuri che questa modalità non abbia ricadute traumatiche a sua volta?”. La modalità, dunque: la sospensione della potestà genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, l’affidamento dei tre figli ai servizi sociali, il trasferimento dei bambini nella comunità protetta di Vasto, la mamma al piano di sopra e il papà a Palmoli nella Casetta della Nonna Gemma “regalata” da un ristoratore, quel padre riunito alla famiglia per poche ore a Natale ma tenuto fuori anche dal pranzo di festa. Gli strumenti con cui Il Tribunale per i minorenni hanno agito nel caso della famiglia nel bosco sono al centro delle riflessioni del professor Tonino Cantelmi, psichiatra di chiara fama, già nominato da Papa Francesco nel 2020 membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e ora consulente di parte nominato dalla difesa per la perizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

