Tomori rinnovo non più in dubbio per l’ex obiettivo Juve | il Milan tiene aperte due strade Svelato lo scenario legato al difensore

Il futuro di Tomori al Milan si fa sempre più stabile, con il rinnovo del contratto ormai vicino. Tuttavia, il club rossonero sta valutando due possibili strategie per la sua permanenza, mantenendo aperte diverse opzioni. La situazione del difensore ex obiettivo della Juventus si evolve in un contesto di attenzione e prudenza, con l’obiettivo di consolidare la rosa e pianificare il futuro senza fretta.

