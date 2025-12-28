Tomori rinnovo non più in dubbio per l’ex obiettivo Juve | il Milan tiene aperte due strade Svelato lo scenario legato al difensore
Il futuro di Tomori al Milan si fa sempre più stabile, con il rinnovo del contratto ormai vicino. Tuttavia, il club rossonero sta valutando due possibili strategie per la sua permanenza, mantenendo aperte diverse opzioni. La situazione del difensore ex obiettivo della Juventus si evolve in un contesto di attenzione e prudenza, con l’obiettivo di consolidare la rosa e pianificare il futuro senza fretta.
Tomori, rinnovo certo per l’ex obiettivo Juve: il Milan però apre due strade. Ecco lo scenario legato al difensore. La dirigenza del Milan lavora a fari spenti per consolidare le fondamenta del progetto vincente. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il dossier prioritario sulla scrivania di Igli Tare riguarda il futuro di Fikayo Tomori. Il centrale inglese è considerato incedibile. Per questo, il club vuole chiudere la pratica rinnovo nel minor tempo possibile. Calciomercato Juve LIVE: Frattesi opzione concreta per gennaio, il sogno di Vlahovic per il futuro I dettagli: firma a vita e due opzioni sul tavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
