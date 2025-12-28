Tomori nel post-partita di Milan-Verona | Volevamo tornare ai clean sheet di inizio stagione

Al termine di Milan-Verona, Fikayo Tomori ha commentato l'incontro ai microfoni di 'Milan TV'. Il difensore del Milan ha sottolineato l’obiettivo di tornare a mantenere la porta inviolata, come accaduto nelle prime partite stagionali. La partita, disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ha rappresentato un momento importante per la squadra nel percorso della 17^ giornata di Serie A 2025-2026.

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

