Tomori | Al futuro ci pensano i miei agenti De Winter? Quando siamo giovani …

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha commentato dopo la partita contro il Verona, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026, disputata allo stadio San Siro. Nel suo intervento, ha affrontato temi legati al futuro, sottolineando come siano i suoi agenti a occuparsene, e ha anche condiviso un pensiero su De Winter e la giovinezza nel calcio.

Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro"Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il ... - Fikayo Tomori ha ripercorso la sua esperienza rossonera in un'intervista rilasciata al podcast FilthyFellas. sportmediaset.mediaset.it

MILAN-VERONA, FORMAZIONE UFFICIALE: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic - facebook.com facebook

Rinnovi in casa Milan: non solo Maignan Mike Maignan resta la priorità assoluta: scadenza tra 6 mesi Saelemaekers ha già rinnovato nelle scorse settimane In attesa anche: Tomori (scadenza 2027) Loftus-Cheek (scadenza 2027) dialog x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.