Tomori | Al futuro ci pensano i miei agenti De Winter? Quando siamo giovani …

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha commentato dopo la partita contro il Verona, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026, disputata allo stadio San Siro. Nel suo intervento, ha affrontato temi legati al futuro, sottolineando come siano i suoi agenti a occuparsene, e ha anche condiviso un pensiero su De Winter e la giovinezza nel calcio.

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

