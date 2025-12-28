Tommaso Zorzi rincorso da creator con la maschera di Signorini | Il prossimo sei tu la reazione dell'ex del GFVip

Tommaso Zorzi è stato avvicinato da un creator di TikTok, che indossava la maschera di Signorini, e gli ha consegnato un biglietto con la scritta

Tommaso Zorzi è stato raggiunto da un creator di Tik Tok che, con indosso la maschera di Signorini, gli ha consegnato un biglietto con scritto "Il prossimo sei tu". L'influencer, visibilmente irritato, ha così commentato: "L'ho già fatto, l'ho vinto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

