Tombini esondati da giorni qui viviamo praticamente tra i liquami

Da oltre cinque giorni, i tombini di piazza Maltide Serao a Paradiso, Brindisi, sono rimasti esondati, causando disagi alla viabilità e alla quotidianità dei residenti. La situazione, ormai protratta, evidenzia la mancanza di interventi tempestivi e l’abbandono delle infrastrutture pubbliche, lasciando i cittadini a convivere con problemi di allagamenti e liquami.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.