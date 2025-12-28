Tombini esondati da giorni qui viviamo praticamente tra i liquami
Da oltre cinque giorni, i tombini di piazza Maltide Serao a Paradiso, Brindisi, sono rimasti esondati, causando disagi alla viabilità e alla quotidianità dei residenti. La situazione, ormai protratta, evidenzia la mancanza di interventi tempestivi e l’abbandono delle infrastrutture pubbliche, lasciando i cittadini a convivere con problemi di allagamenti e liquami.
In piazza Maltide Serao, Paradiso, Brindisi, i tombini sono “abbandonati a se stessi” da almeno cinque giorni. E sono esondati. Il risultato? Un lago di liquami, con case in pericolo perché allo stesso livello della strada. I bambini che giocano sul piazzale e tutti gli abitanti sono esposti a un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Liquami che risalgono dai tombini e infiltrazioni, colpa degli scarichi abusivi delle attività commerciali: una denuncia e due sanzioni
Leggi anche: Gasparri e Valentini, la coppia d’oro dei ’racchettoni’ azzurri "Viviamo a San Paolo, qui la vita da sportive è più facile» Da anni in vetta al ranking: "Vogliamo diventare leggenda». Romagnole doc, stelle in Brasile
"Tombini esondati da giorni, qui viviamo praticamente tra i liquami" - In piazza Maltide Serao, Paradiso, Brindisi, i tombini sono “abbandonati a se stessi” da almeno cinque giorni. brindisireport.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.