Al PalaLiuti di Castelferretti la prima grande soddisfazione della carriera del giovanissimo Lorenzo Tittarelli. L’allenatore pesarese classe 2005 ha guidato la sua Under 15 di Pallavolo Bologna al successo nel prestigioso trofeo Liuti. In finale battuta per 2 a 0 la Lube Civitanova, detentrice del trofeo. Un trionfo che Tittarelli commenta in questo modo: "Aggiudicarsi questo trofeo sotto la spinta di una bellissima cornice di pubblico è stato un sogno sia per me che per i miei ragazzi. Questi tipi di tornei permettono di affrontare le migliori compagini italiane, fare nuove amicizie e consolidare i rapporti del gruppo squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tittarelli, allenatore di grande classe a 20 anni. Guida la sua Under 15 al successo a Castelferretti

Leggi anche: Bierhoff: “Allegri allenatore di grande esperienza. Modric? La sua classe la conoscono tutti”

Leggi anche: Grande successo per l'Halloween di Castelferretti: divertimento, fantasia e qualche brivido

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tittarelli, allenatore di grande classe a 20 anni. Guida la sua Under 15 al successo a Castelferretti.

Calciomercato Gabriele Tittarelli è un colpo in entrata a casa Matelica. Il comunicato stampa ufficiale della società : Leggi articolo completo http://dlvr.it/TQ0FZS #Calciomercato #GabrieleTittarelli #Matelica #Calcio #Sport - facebook.com facebook