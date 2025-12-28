Tirolesi uniti per sempre | Nel 2027 fino alla Befana Corteggiati ma restiamo Oggi chiude il mercatino

Nell’ultimo giorno dei Tirolesi, prenota già Piazza Grande per il prossimo Natale. Gunther Tarneller, gran cerimoniere del Villaggio del Nord, conferma un sì netto e giura eterno amore all’evento aretino, malgrado il corteggiamento da altre città del Centro Italia. Tarneller che bilancio traccia rispetto all’anno scorso? "È andata molto bene, quest’anno il lavoro è stato un pò diverso perchè abbiamo avuto il ponte lungo dell’8 dicembre che ha modificato i flussi dei visitatori". Un ponte d’oro. "Esattamente e ha compensato qualche fine settimana più debole. Il punto è proprio questo: con un ponte così lungo, le presenze si sono concentrate maggiormente sull’8 dicembre, mentre in passato erano ben distribuite tra il primo e il terzo weekend. 🔗 Leggi su Lanazione.it

