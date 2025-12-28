Tira una corda e il foglio diventa una sedia il MIT crea un nuovo materiale ispirato al kirigami giapponese

Il MIT ha sviluppato un nuovo materiale ispirato al kirigami giapponese, che permette di trasformare un semplice foglio in una struttura tridimensionale tramite l’uso di una cordicella. Questa innovazione apre nuove possibilità nell’ambito della progettazione di materiali flessibili e facilmente ripiegabili, offrendo soluzioni pratiche per applicazioni che richiedono leggerezza e versatilità. Un esempio concreto è la capacità di convertire un foglio sottile in una sedia o un rifugio di emergenza, semplicemente tirando

Immaginate di portare con voi un sottile foglio di compensato, piatto come un vassoio, e di vederlo trasformarsi in una sedia robusta o in un rifugio d'emergenza semplicemente tirando una cordicella. Sembra un trucco di magia, ma è il risultato di una ricerca d'avanguardia condotta dal MIT (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory). Gli scienziati hanno creato un sistema capace di trasformare superfici bidimensionali in oggetti complessi e tridimensionali, pronti all'uso. L'ispirazione non arriva dai laboratori di fisica, ma dall'antica arte giapponese del kirigami. A differenza dell'origami, che prevede solo pieghe, il kirigami utilizza tagli strategici per permettere alla materia di espandersi.

