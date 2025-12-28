Tifoso va in arresto cardiaco prima di Milan-Hellas Verona | soccorso d'urgenza e trasportato in ospedale

Prima dell'inizio della partita tra Milan e Hellas Verona, un tifoso ha accusato un arresto cardiaco mentre si dirigeva verso il terzo anello di San Siro. Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato l’uomo in ospedale. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza sanitaria.

