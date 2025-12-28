Tifoso va in arresto cardiaco prima di Milan-Hellas Verona | soccorso d'urgenza e trasportato in ospedale
Prima dell'inizio della partita tra Milan e Hellas Verona, un tifoso ha accusato un arresto cardiaco mentre si dirigeva verso il terzo anello di San Siro. Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato l’uomo in ospedale. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza sanitaria.
Poco prima del fischio d'inizio della partita tra Milan ed Hellas Verona, un tifoso ha avuto un malore mentre raggiungeva il terzo anello di San Siro. Soccorso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
