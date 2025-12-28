Tifosi pazienza finita Delusi traditi offesi | Tutti via da Firenze

Un amore ancora una volta tradito. Vilipeso. Era questo il sentimento principale che si respirava nel settore ospiti del Tardini, dove la Fiorentina è caduta per la decima volta in campionato. La peggior notizia, passato il Natale, per gli oltre 3.500 spettatori viola arrivati in Emilia (3.000 nel settore ospiti, quasi un migliaio nel resto dello stadio) che contro il Parma - in uno scontro diretto di vitale importanza - si attendevano quantomeno una conferma di quanto visto solo una settimana fa contro l’Udinese. E invece no: il nulla più totale. Di idee, di carattere. E questo nonostante, fin dal riscaldamento, il popolo viola avesse iniziato ad incitare i giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

