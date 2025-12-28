Scopriamo insieme la fisica dello spumante e il motivo per cui il celebre

A Capodanno il “botto” è un classico, un segnale acustico che urla festa. Ma se chiedete a un sommelier o a un fisico, vi diranno che quel rumore è il suono di un piccolo disastro sensoriale. Il rito dell’apertura dello spumante o dello champagne è regolato da leggi fisiche precise e forzarle significa rovinare l’esperienza del brindisi. Ecco perché, quest’anno, dovresti imparare l’arte del “sospiro”. Dentro una bottiglia di spumante c’è una pressione enorme, circa 6 atmosfere (pensa che le gomme della tua auto sono gonfiate a circa 2.5). Quando fai saltare il tappo con un colpo secco, provochi una depressurizzazione istantanea e violenta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ti spieghiamo la Fisica dello spumante e perché il “botto” rovina il brindisi

