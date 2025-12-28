Thuram prima di Atalanta Inter | 2025 agrodolce la partita l’abbiamo preparata così

Prima della sfida tra Atalanta e Inter, Marcus Thuram ha commentato la partita, sottolineando come il cammino verso il 2025 sia stato caratterizzato da momenti contrastanti. L’attaccante francese ha spiegato che l’approccio alla gara è stato studiato con cura, riflettendo l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione in un contesto di sfide complesse. Le sue parole offrono uno sguardo sulla preparazione della squadra in vista di un impegno cruciale.

Inter News 24 Marcus Thuram ha parlato poco prima del fischio di inizio di Atalanta Inter. Vediamo che cosa ha detto il centravanti francese. Il centravanti dell'Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del fischio di inizio della sfida tra la Beneamata e l'Atalanta. Vediamo che cosa ha detto il calciatore francese e su quali temi si è espresso. 2025 DELL'INTER, POSITIVO O NEGATIVO? – «Un mix tra le due cose, ho vissuto momenti bellissimi e altri brutti. Come accade nella vita, ci sono momenti belli e brutti» NATALE E' ANDATO BENE? – «Sì, l'ho passato con mio fratello e la famiglia» LA PARTITA DI QUESTA SERA E GLI SCONTRI DIRETTI – «Sì, ma non ci pensiamo.

