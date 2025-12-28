Thuram a Dazn | 2025 agrodolce la partita l’abbiamo preparata così  

Marcus Thuram ha commentato su Dazn le aspettative per il 2025, sottolineando l'importanza della preparazione e delle strategie adottate. Prima di Atalanta Inter, il giocatore ha condiviso alcune riflessioni sul percorso della squadra e sulle sfide future, evidenziando un approccio equilibrato e determinato. Le sue parole offrono uno sguardo sobrio sui programmi e le aspettative del club, con attenzione alla concretezza e alla preparazione.

Inter News 24 Marcus Thuram ha parlato poco prima del fischio di inizio di Atalanta Inter. Vediamo che cosa ha detto il centravanti francese. Il centravanti dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del fischio di inizio della sfida tra la Beneamata e l’Atalanta. Vediamo che cosa ha detto il calciatore francese e su quali temi si è espresso. LEGGI ANCHE: Formazioni ufficiali Atalanta Inter, le scelte di Palladino e Chivu 2025 DELL’INTER, POSITIVO O NEGATIVO? – «Un mix tra le due cose, ho vissuto momenti bellissimi e altri brutti. Come accade nella vita, ci sono momenti belli e brutti» NATALE E’ ANDATO BENE? – «Sì, l’ho passato con mio fratello e la famiglia» LA PARTITA DI QUESTA SERA E GLI SCONTRI DIRETTI – «Sì, ma non ci pensiamo. 🔗 Leggi su Internews24.com

