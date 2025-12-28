Thiago Motta potrebbe presto cambiare squadra, ipotizzando una nuova destinazione come allenatore. Tuttavia, una possibile ostacolo alla sua assegnazione potrebbe essere legato a un ex calciatore della Juventus. Di seguito, le ultime indiscrezioni riguardo questa possibile novità nel mondo del calcio e le dinamiche che potrebbero influenzare la situazione.

Thiago Motta, nuova destinazione per la panchina. Ma a 'frenare' tutto potrebbe essere un ex Juve! Cosa sta succedendo. Doveva essere il profeta del nuovo ciclo bianconero, l'uomo della rinascita tattica a Torino, e invece l'avventura di Thiago Motta alla guida della Juventus si è infranta anzitempo con il licenziamento dello scorso marzo. Da quel momento, l'allenatore italo-brasiliano è rimasto alla finestra in attesa della chiamata giusta. Dopo tanti accostamenti caduti nel vuoto, l'occasione per il rilancio potrebbe arrivare dalla sua terra d'origine: secondo le indiscrezioni di Globoesporte, il suo nome circola con insistenza nei corridoi del Flamengo.

© Juventusnews24.com - Thiago Motta, spunta una nuova destinazione per la panchina. Ma a ‘bloccare’ tutto potrebbe essere un ex Juve! L’indiscrezione

