The Showers big band in concerto al palazzo comunale
Stasera, alle 19, a Cisterna si terrà il concerto di The Showers Big Band nell’aula consiliare del Palazzo comunale. La formazione pontina, con oltre 50 anni di esperienza, rappresenta una delle realtà più consolidate del territorio. L’evento offre un’occasione per ascoltare un repertorio consolidato, in un contesto semplice e rispettoso della tradizione musicale locale.
Appuntamento questa sera, alle 19, a Cisterna per il concerto di The showers. Alle 19, nell'aula consiliare del Palazzo comunale, il concerto della band pontina, una delle formazioni storiche del territorio, con oltre 50 anni di carriera alle spalle e un percorso musicale che l'ha resa punto di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Cisterna, The Showers Big Band accende il Natale in Aula consiliare - Stasera alle 19 la storica formazione pontina protagonista a Cisterna con “Special Christmas Songs”, un concerto tra rhythm and blues, grandi classici internazionali e suggestioni natalizie. latinaoggi.eu
#natalecisternese2025 #natalecisternese EVENTI dal 28 DICEMBRE al 6 GENNAIO Domenica 28 Dicembre “Special Christmas Songs” concerto THE SHOWERS BIG BAND ore 19.00 in Sala consiliare Palazzo Comunale Martedì 30 Dicembre “A - facebook.com facebook
