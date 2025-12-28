Nel 2025, The Athletic ha evidenziato gli eventi più significativi del calcio, riconoscendo Scott McTominay come protagonista. Dalla Scozia all’Italia, il suo percorso si è distinto per prestazioni e momenti memorabili, tra cui una rovesciata in nazionale che ha portato alla qualificazione ai Mondiali. L’anno ha visto anche altre figure di rilievo, come Infantino, al centro di discussioni e riflessioni.

The Athletic ha scelto i momenti topici del 2025 calcistico e non poteva mancare Scott McTominay che, dalla Scozia all’Italia, ha fatto incetta di premi, non ultimo veder immortalata la sua rovesciata in Nazionale che è valsa la qualificazione ai Mondiali, in una foto esposta in una galleria d’arte a Edinburgo. Nick Miller, Caoimhe O’Neill, Megan Feringa, Stuart James e Carl Anka, editorialisti della pagina sportiva del New York Times, hanno rivisto i momenti celebri del 2025 che si tratti di imprese da sfavoriti nelle qualificazioni ai Mondiali, della vittoria dell’Inghilterra a Euro 2025, o del diventare amici intimi tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente Fifa Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - The Athletic incorona il suo 2025, McTominay l’eroe, Infantino il cattivo

Leggi anche: Il 2025 è stato l’anno spartiacque della carriera di McTominay: da esubero a eroe popolare

Leggi anche: Eroe dc trasformato in cattivo dopo 85 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Stelle dello sport”: Magione “incorona” il suo campione di decathlon Matteo Sorci.

Zazzaroni incorona Conte: “Il vero numero uno dell’anno” “Il vero numero 1 dell’anno è Antonio Conte, che ha vinto il campionato e ha vinto la Supercoppa Italia, che ha vinto anche le diffidenze e le antipatie diffuse che in questi mesi abbiamo visto e notato n - facebook.com facebook