The Athletic incorona il suo 2025 McTominay l’eroe Infantino il cattivo

Nel 2025, The Athletic ha evidenziato gli eventi più significativi del calcio, riconoscendo Scott McTominay come protagonista. Dalla Scozia all’Italia, il suo percorso si è distinto per prestazioni e momenti memorabili, tra cui una rovesciata in nazionale che ha portato alla qualificazione ai Mondiali. L’anno ha visto anche altre figure di rilievo, come Infantino, al centro di discussioni e riflessioni.
The Athletic ha scelto i momenti topici del 2025 calcistico e non poteva mancare Scott McTominay che, dalla Scozia all’Italia, ha fatto incetta di premi, non ultimo veder immortalata la sua rovesciata in Nazionale che è valsa la qualificazione ai Mondiali, in una foto esposta in una galleria d’arte a Edinburgo. Nick Miller, Caoimhe O’Neill, Megan Feringa, Stuart James e Carl Anka, editorialisti della pagina sportiva del New York Times, hanno rivisto i momenti celebri del 2025 che si tratti di imprese da sfavoriti nelle qualificazioni ai Mondiali, della vittoria dell’Inghilterra a Euro 2025, o del diventare amici intimi tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente Fifa Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
