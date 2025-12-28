Un atto vandalico che ha scosso gli animi della comunità di San Felice a Cancello: la testa mozzata del Bambin Gesù nel presepe allestito dalla Pro Loco in piazza Castra Marcelli nella frazione Cancello Scalo.Ad accorgersi dell'accaduto gli organizzatori e alcuni volontari che immediatamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Testa 'mozzata' al Bambin Gesù nel presepe cittadino

