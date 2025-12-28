Terrorismo | Zinzi Lega ' da Boldrini solito doppiopesismo sinistra'
In un contesto politico segnato da tensioni e confronti, le dichiarazioni di Zinzi della Lega evidenziano le diverse posizioni tra le parti. La discussione si focalizza sulle critiche di Boldrini riguardo alle sue frequentazioni, suscitando riflessioni sul doppio standard e sulle dinamiche di polemica tra esponenti politici. Un’analisi che invita a considerare le implicazioni di queste dispute nel panorama politico italiano.
Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Laura Boldrini, spietata nel criticare gli avversari politici e addirittura a strumentalizzare selfie casuali, ora si lamenta perché le vengono rinfacciate le pessime frequentazioni con Hannoun. È il solito doppiopesismo della sinistra, che per l'ennesima volta dimostra di sbagliare amici e alleati”. Lo dichiara il deputato della Lega Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
