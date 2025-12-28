Terrorismo | Scotto ' indagine vada avanti fino in fondo ferma condanna 7 ottobre'

Il deputato Arturo Scotto ha sottolineato l'importanza di proseguire le indagini sul terrorismo, evidenziando la necessità di arrivare fino in fondo. In merito all’arresto di Mohammad Hannoun a Genova, ha ribadito l’importanza di una condanna ferma agli eventi del 7 ottobre. Scotto ha inoltre ricordato che il terrorismo rappresenta una minaccia per la prospettiva palestinese, richiedendo attenzione e impegno continuo.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Vadano fino in fondo". Lo ha affermato il deputato del Pd Arturo Scotto, a proposito dell'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun, dopo l'informativa al ministro dell'Interno chiesta da Fratelli d'Italia, ricordando la "condanna ferma ai fatti del 7 ottobre", perché "per noi il terrorismo è un nemico della prospettiva palestinese".

