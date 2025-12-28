Terrorismo | Sasso Lega ' Ascari si dimetta da commissione Antimafia'
Il deputato Sasso della Lega chiede le dimissioni di Ascari dalla commissione Antimafia, dopo l’arresto di Mohammad Hannoun. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sul coinvolgimento di alcuni politici italiani nel sostegno a reti di finanziamento illegale. È importante analizzare con attenzione i risvolti giudiziari e politici per comprendere le implicazioni di questa vicenda.
Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Il quadro che emerge dopo l'arresto di Mohammad Hannoun è inquietante. Il problema però non è solo giudiziario: è politico e riguarda la sicurezza nazionale, perché quei soldi sarebbero stati raccolti anche grazie al sostegno –mi auguro inconsapevole– di alcuni personaggi politici italiani. Oltre ai rapporti documentati e ancora visibili sui social tra Hannoun e alcuni esponenti di Pd e Avs, in più occasioni l'ex grillino Alessandro Di Battista e soprattutto Stefania Ascari, deputata del M5S, avrebbero espressamente chiesto soldi sui social ai propri follower proprio per raccogliere fondi per le associazioni legate ad Hannoun. 🔗 Leggi su Iltempo.it
L’arresto di Hannoun è la conferma di ciò che Fratelli d’Italia denunciava da tempo: legami con Hamas e un ruolo di terminale del terrorismo islamico in Italia. Chi lo ha “coccolato” e invitato a conferenze stampa, rendendolo un interlocutore politico, non solo d - facebook.com facebook
