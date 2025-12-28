Il terrorismo rappresenta una sfida complessa che richiede attenzione e analisi approfondite. Recentemente, Ricciardi ha sottolineato l'importanza della presenza di Stefania Ascari in Cisgiordania, evidenziando il suo impegno nel documentare le ingiustizie subite dal popolo locale e distinguendosi per un approccio critico e consapevole. Un esempio di come l’impegno di alcuni rappresentanti possa contribuire a una visione più articolata della situazione.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Siamo orgogliosi che una nostra deputata come Stefania Ascari in tempi non sospetti andava in Cisgiordania per vedere con i suoi occhi le ingiustizie che accadevano nei confronti di quel popolo e non si lasciava abbindolare dalle vostre narrazioni dei giornali che sono vostri complici, che hanno dimenticato quello che accadeva in Cisgiordania e a Gaza per anni. Ci sono stati deputati e deputate come Stefania Ascari che hanno fatto il loro lavoro, sono andati a vedere coi loro occhi il dramma e hanno titolo". Lo ha affermato il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi, intervenendo in Aula dopo la richiesta di informativa al ministro dell'Interno di Fratelli d'Italia dopo l'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun. 🔗 Leggi su Iltempo.it

