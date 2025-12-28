L’attuale situazione legata al terrorismo richiede un’informativa chiara e trasparente. Recenti eventi, come l’arresto di Hannoun e le operazioni contro la rete di finanziamento di Hamas, evidenziano l’importanza di un’azione coordinata e condivisa. Un’analisi accurata di questi fatti permette di comprendere meglio le sfide di sicurezza che l’Italia affronta, sottolineando la necessità di un dialogo aperto e di misure efficaci per tutelare la collettività.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "L'arresto di Hannoun, la vicenda di Shahin e lo smantellamento in Italia della rete di finanziamento di Hamas sono fatti eclatanti, a cui va il nostro plauso al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. È doveroso un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione: la Procura di Genova, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, senza dimenticare il supporto informativo cruciale fornito dall'Aise. Auspichiamo che il ministro Piantedosi venga in Parlamento a riferire e spiegare l'importanza di questa operazione, che ha svelato aree grigie del mondo pro Pal, un atto di chiarezza necessario anche per vedere le facce di quei rappresentanti della sinistra che hanno, nei fatti, favorito un'organizzazione terroristica internazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo: Mollicone, 'informativa Piantedosi atto di chiarezza necessario'

Leggi anche: Terrorismo: Fratelli d'Italia chiede informativa alla Camera a Piantedosi dopo arresto Hannoun

Leggi anche: Processo Mollicone, «Non ho cambiato una riga»: Evangelista e quell’informativa che accusa la caserma

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Terrorismo: Mollicone, 'informativa Piantedosi atto di chiarezza necessario' - "L'arresto di Hannoun, la vicenda di Shahin e lo smantellamento in Italia della rete di finanziamento di Hamas sono fatti eclatanti, a cui va il nostro plauso al ministro d ... lanuovasardegna.it

Terrorismo: Fratelli d'Italia chiede informativa alla Camera a Piantedosi dopo arresto Hannoun - In apertura di seduta alla Camera, Fratelli d'Italia, con la deputata Sara Kelany, ha chiesto un'informativa del ministro ... iltempo.it

Fondi dall’Italia ad Hamas, Piantedosi: «Seguito il flusso delle donazioni. Il terrorismo si combatte togliendo risorse» - Il terrorismo si combatte togliendo risorse» Dopo il blitz che ha portato a nove arresti, il ministro dell’Interno rivendica ... statoquotidiano.it