Terrorismo inquisito avvocato con studio a Bergamo | L’associazione raccoglieva fondi per Hamas

Un'indagine condotta a Bergamo ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in un’associazione che raccoglieva fondi destinati a Hamas. Tra gli indagati figura un avvocato con studio nella città, accusato di aver contribuito al finanziamento del gruppo. L’inchiesta, conclusa il 27 dicembre, evidenzia come anche Bergamo sia coinvolta in attività legate al sostegno a organizzazioni considerate terroristiche.

Bergamo. Anche la città di Bergamo è citata nelle carte dell’inchiesta che sabato 27 dicembre ha portato all’arresto di 9 persone per aver finanziato Hamas. Come riporta il Corriere Bergamo, tra gli indagati a piede libero figura il nome di Mohamed Ryah, avvocato 36enne di origini marocchine con studio in via Garibaldi in pieno centro a Bergamo. Ieri mattina gli inquirenti hanno perquisito la sua casa a Verdello, sequestrano computer e altro materiale che sarà analizzato. Ryah è legato a due associazioni – La Cupola d’Oro e La Palma – che sarebbero state create proprio allo scopo di convogliare i fondi che arrivavano dalla “zakat”, l’elemosina dei fedeli islamici nelle moschee, e inviarli in contanti o tramite operazioni bancarie in Palestina a realtà legate ad Hamas. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

