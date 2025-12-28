Terrorismo due collaboratori di Hannoun sono stati più veloci della Digos ora si trovano all' estero

Due collaboratori di Mohammad Hannoun sono riusciti a fuggire all’estero prima dell’intervento della Digos di Genova. La Dda ha ricostruito il percorso dei fondi destinati a organizzazioni benefiche per il popolo palestinese, che sono stati poi indirizzati ad Hamas. La Digos, sotto la direzione della Dda, ha individuato i collegamenti tra queste somme e le attività dell’organizzazione terroristica, evidenziando il ruolo di Hannoun nel contesto.

La Dda di Genova ha ricostruito il percorso fatto dai soldi, elargiti alle organizzazioni di beneficenza per aiutare il popolo palestinese, finiti ad Hamas Secondo la Digos di Genova, che è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antiterrorismo, Mohammad Hannoun è un membro del comparto.

Terrorismo, 7 milioni di euro per Hamas da società di beneficenza: 9 arresti a Genova - Coinvolto anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun considerato un «membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas». msn.com

Terrorismo, 7 milioni di euro ad Hamas da cellule italiane: 9 arresti, 3 società di beneficenza nel mirino - Tre associazioni palestinesi avrebbero finanziato Hamas portando al gruppo palestinese 7 milioni di euro destinati ad aiuti umanitari alla popolazione palestinese ... virgilio.it

Gli arrestati sono indagati per associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale ai sensi dell’art. 270-bis del Codice Penale. Tra loro figura Mohamed Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, nei cui confronti la magistratura conte - facebook.com facebook

