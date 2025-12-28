Terrorismo | Donzelli chiede anche informativa Tajani bagarre alla Camera

Alla Camera si è acceso un confronto tra le forze politiche in merito alla gestione dell'operazione antiterrorismo a Genova, con richieste di chiarimenti rivolte ai ministri Tajani e Piantedosi. La discussione ha suscitato tensioni e polemiche, evidenziando le diverse posizioni e la complessità delle questioni di sicurezza nazionale. Di seguito, un approfondimento sulla dinamica degli ultimi sviluppi e le reazioni politiche.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Bagarre alla Camera dopo la richiesta di Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sull'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun, richiesta contestata dalle opposizioni perchè Fratelli d'Italia aveva già chiesto la presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sullo stesso argomento. Bersaglio delle critiche il vicepresidente Fabio Rampelli, in quel momento alla guida dell'Aula. "Siccome è emerso un flusso di denaro importante che dall'Italia è uscito all'estero in modo irregolare, credo se questo crei dei problemi internazionali e abbia complicato anche alcune relazioni", ha sottolineato Donzelli, spiegando il motivo della sua richiesta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terrorismo: Donzelli chiede anche informativa Tajani, bagarre alla Camera Leggi anche: Terrorismo: Fratelli d'Italia chiede informativa alla Camera a Piantedosi dopo arresto Hannoun Leggi anche: **Mo: informativa Tajani alla Camera mercoledì alle 9** La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Terrorismo: Fratelli d'Italia chiede informativa alla Camera a Piantedosi dopo arresto Hannoun - In apertura di seduta alla Camera, Fratelli d'Italia, con la deputata Sara Kelany, ha chiesto un'informativa del ministro ... iltempo.it Giovanni Donzelli risponde sulle divisioni nella maggioranza di governo sugli aiuti all'Ucraina - facebook.com facebook

