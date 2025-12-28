Terrorismo | Cantalamessa Lega ' Boldrini non può negare evidenza'

L'articolo affronta la questione del terrorismo e delle dichiarazioni di Laura Boldrini, con particolare attenzione alle controversie riguardanti le sue relazioni e posizioni pubbliche. La discussione si concentra sulle tensioni politiche e sulle recenti affermazioni di esponenti come Cantalamessa, evidenziando le dinamiche tra figure pubbliche e le loro opinioni in un contesto di attualità e sicurezza nazionale.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Laura Boldrini fa come sempre la vittima. Oggi piange perché le ‘amicizie' con personaggi del calibro di Hannoun, stanno mettendo in imbarazzo lei e i suoi alleati. Fino a ieri, invece, le andava bene diffamare gli avversari politici sulla base di foto casuali. Due pesi e due misure potremmo dire, se non fosse che, davanti a fatti concreti e incontri organizzati all'interno delle istituzioni, Boldrini e compagni non possono negare l'evidenza”. Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terrorismo: Cantalamessa (Lega), 'Boldrini non può negare evidenza' Leggi anche: In Ferrari situazione scoraggiante: Vasseur continua a negare l’evidenza (Gazzetta) Leggi anche: Negare l’evidenza non depone bene, men che meno se lo si fa per pregiudizio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Terrorismo: Cantalamessa (Lega), 'Boldrini non può negare evidenza' - Oggi piange perché le ‘amicizie’ con personaggi del calibro di Hannoun, stanno mettendo in imbarazzo lei e i suoi alleati. lanuovasardegna.it CANTALAMESSA "SOLIDARIETÀ A BELPIETRO E PANORAMA PER RISARCIMENTO A ONG" ROMA (ITALPRESS) - "Esprimo la mia convinta solidarietà a Maurizio Belpietro e alla redazione di Panorama, condannati a risarcire ben 80.000 euro a sette Ong t facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.