Terrorismo | Bonelli ' sì a informativa Piantedosi nulla di cui vergognarci'

L'alleanza tra Verdi e Sinistra esprime il suo sostegno all'informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando l’importanza di un confronto trasparente in Aula. La questione del terrorismo richiede un dialogo aperto e responsabile, senza vergogna o pregiudizi. È fondamentale affrontare il tema con chiarezza e attenzione, rispettando le istituzioni e promuovendo un dibattito che favorisca la sicurezza e la coesione sociale.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Alleanza verdi e sinistra è favorevole all'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al confronto in Aula. Se vi sono inchieste giudiziarie in corso, è giusto che la magistratura faccia piena chiarezza, ma una cosa deve essere chiara: noi non abbiamo nulla di cui vergognarci e non dobbiamo chiedere scusa a nessuno". Lo ha sottolineato intervenendo in Aula alla Camera il coportavoce di Europa Verde e deputato Avs, Angelo Bonelli. "Rivendichiamo -ha aggiunto- di aver sostenuto un sentimento popolare contro lo sterminio del popolo palestinese, una tragedia che la destra tenta di rimuovere dal dibattito pubblico.

