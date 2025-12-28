Il tema del terrorismo richiede un'analisi attenta e basata su elementi concreti. In merito alle recenti accuse riguardanti presunti finanziamenti a Hamas e altre organizzazioni terroristiche, Ascari esprime piena fiducia nella magistratura. È fondamentale affidarsi alle indagini ufficiali per fare chiarezza sui fatti, rispettando il principio di presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Sulla vicenda dei presunti finanziamenti a Hamas e organizzazioni terroristiche ho piena e totale fiducia nella magistratura. Se dagli accertamenti degli inquirenti venissero confermati legami con terroristi questo sarebbe gravissimo. Ma è appunto quella giudiziaria l'unica sede in cui si accertano i fatti -non nei talk show o sui giornali, non con le veline di governo. Proprio per questo respingo con sdegno le accuse infamanti che mi vengono rivolte. Si tratta di menzogne deliberate, costruite per delegittimarmi, colpirmi politicamente e per intimidire chi non si allinea alla narrazione del mainstream". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Terrorismo: Ascari, 'sdegnata per accuse, fiducia in magistratura'

Leggi anche: Terrorismo: Ricciardi, 'orgogliosi presenza Ascari in Cisgiordania'

Leggi anche: Terrorismo: Sasso (Lega), 'Ascari si dimetta da commissione Antimafia'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Camera, bufera M5S: la rabbia di Mollicone per l'evento di Ascari. “Inaccettabile, serve una stretta” - Scoppia il caos dopo lo scoop de Il Tempo: Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, che ieri ha pesato bene di tenere un evento alla Camera ... msn.com