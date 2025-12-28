– Nel cuore della notte italiana, un improvviso boato e un movimento deciso del suolo hanno fatto scattare l’allarme: un terremoto di magnitudo 6 ha colpito il nord del Perù, provocando forte preoccupazione tra gli abitanti di diverse città. La scossa è stata registrata alle 3:51 ora italiana, corrispondenti alle 21:51 di sabato in territorio peruviano, e ha interessato un’area vasta, pur senza causare, secondo le prime informazioni, vittime o feriti. Il movimento tellurico è stato avvertito in modo netto sia nelle zone costiere sia nell’entroterra, con numerosi residenti che riferiscono di aver percepito un tremore prolungato seguito da momenti di tensione e timore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto, potente scossa di magnitudo 6: tremano diverse città

