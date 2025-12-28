Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan | la scossa ripresa dalle telecamere di videosorveglianza a Taipei

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha interessato ieri sera la costa nord-orientale di Taiwan, colpendo il territorio del nord-ovest dell’isola. La scossa è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza a Taipei e ha causato danni limitati, senza segnalare vittime. Questo evento sismico si inserisce nel quadro delle attività sismiche frequenti nella regione, richiedendo attenzione e monitoraggio continuo.

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito ieri sera, sabato 27 dicembre, la costa nord-orientale di Taiwan. Secondo l'agenzia meteorologica dell'isola, per il momento non ci sono state vittime o danni particolari. Il sisma ha colpito alle 23:05 (le 16.05 italiane) in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan, secondo l'Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan.

