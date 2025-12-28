Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-est di Taiwan | la scossa ripresa dalle telecamere di sorveglianza | Video

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha interessato la costa nord-est di Taiwan, secondo l'agenzia meteorologica locale. Al momento, non sono state riportate vittime né danni significativi. La scossa è stata catturata da telecamere di sorveglianza, offrendo un'istantanea dell’evento. Sul territorio si monitorano attentamente eventuali sviluppi, mentre le autorità continuano a valutare la situazione.

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la costa nord-orientale di Taiwan, ha dichiarato l'agenzia meteorologica dell'isola, che per il momento non segnala vittime o danni particolari. Il sisma ha colpito in mare, a una profondita' di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan, secondo l'Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano Taipei 101 e gli edifici circostanti nel momento in cui un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la costa nord-orientale di Taiwan, ha dichiarato l'agenzia meteorologica dell'isola, senza segnalazioni immediate di vittime o danni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-est di Taiwan: la scossa ripresa dalle telecamere di sorveglianza | Video Leggi anche: Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est Leggi anche: Taiwan: scossa di magnitudo 7 nel nord-est dell'isola La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan; Taipei trema, madre salva il neonato durante il sisma; Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan; Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan. Terremoto di magnitudo 7.0 a Taiwan: Aggiornamenti sulla Situazione e Misure di Controllo - La notte del 27 dicembre, Taiwan è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7. notizie.it

Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Taipei trema, madre salva il neonato durante il sisma - Una telecamera casalinga ha catturato alcuni secondi di paura nella capitale ... msn.com

Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-est di Taiwan

Perù, terremoto di magnitudo 6. Il momento del sisma Link nei commenti - facebook.com facebook

#Terremoto in Perù. Il sisma di magnitudo 6 è stato avvertito a Lima e in diverse città del Nord. Al momento non sono stati segnalati feriti o vittime. Nel video la paura tra i residenti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.