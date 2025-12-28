Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-est di Taiwan | la scossa ripresa dalle telecamere di sorveglianza | Video

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha interessato la costa nord-est di Taiwan, secondo l'agenzia meteorologica locale. Al momento, non sono state riportate vittime né danni significativi. La scossa è stata catturata da telecamere di sorveglianza, offrendo un'istantanea dell’evento. Sul territorio si monitorano attentamente eventuali sviluppi, mentre le autorità continuano a valutare la situazione.

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la costa nord-orientale di Taiwan, ha dichiarato l'agenzia meteorologica dell'isola, che per il momento non segnala vittime o danni particolari. Il sisma ha colpito in mare, a una profondita' di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan, secondo l'Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano Taipei 101 e gli edifici circostanti nel momento in cui un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la costa nord-orientale di Taiwan, ha dichiarato l'agenzia meteorologica dell'isola, senza segnalazioni immediate di vittime o danni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

terremoto di magnitudo 70 colpisce il nord est di taiwan la scossa ripresa dalle telecamere di sorveglianza video

© Ilsecoloxix.it - Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-est di Taiwan: la scossa ripresa dalle telecamere di sorveglianza | Video

Leggi anche: Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est

Leggi anche: Taiwan: scossa di magnitudo 7 nel nord-est dell'isola

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan; Taipei trema, madre salva il neonato durante il sisma; Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan; Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan.

terremoto magnitudo 70 colpisceTerremoto di magnitudo 7.0 a Taiwan: Aggiornamenti sulla Situazione e Misure di Controllo - La notte del 27 dicembre, Taiwan è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7. notizie.it

terremoto magnitudo 70 colpisceTerremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest di Taiwan - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

terremoto magnitudo 70 colpisceTaipei trema, madre salva il neonato durante il sisma - Una telecamera casalinga ha catturato alcuni secondi di paura nella capitale ... msn.com

Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-est di Taiwan

Video Terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-est di Taiwan

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.