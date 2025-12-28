Terremoto di magnitudo 6 nel nord del Perù nessuna vittima segnalata
Un terremoto di magnitudo 6 è stato avvertito in diverse città del nord del Perù alle 3:51 ora italiana, corrispondenti alle 21:51 di sabato sera in Perù. Al momento non si registrano vittime né feriti. Secondo quanto riferito dai media locali, dall’agenzia Efe e dall’Istituto Geofisico del Perù (IGP), l’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, a circa 67 chilometri a ovest della città portuale di Chimbote. La scossa è stata registrata a una profondità di 52 chilometri. Il terremoto è stato percepito distintamente in diverse località della regione, causando apprensione tra la popolazione, ma senza provocare danni rilevanti alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
