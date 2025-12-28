Termina il Giubileo alla basilica di La Quercia la cerimonia finale

Si avvicina la conclusione del Giubileo, con la cerimonia finale prevista presso la basilica di La Quercia. L’anno santo, che ha accompagnato i fedeli in un percorso di riflessione e di fede, si conclude con questo momento di significato religioso e comunitario. La chiesa viterbese si prepara a vivere l’ultimo atto di un cammino spirituale che ha coinvolto numerosi pellegrini e credenti.

L’anno santo volge al termine e anche la chiesa viterbese si prepara a vivere l'ultimo atto di questo cammino spirituale. Mentre il mondo attende il 6 gennaio, quando papa Leone XIV chiuderà ufficialmente la Porta santa della basilica di san Pietro in occasione dell’Epifania, la diocesi di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

