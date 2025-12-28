Tenta di rimuovere un albero schiantato in strada e viene colpita da un secondo arbusto ferita una donna

Durante le operazioni di rimozione di un albero caduto sulla strada, un secondo arbusto si è staccato, colpendo una donna presente sul luogo. L’incidente ha richiesto interventi di soccorso per le ferite subite. Si stanno valutando le cause e le eventuali responsabilità, mentre le autorità continuano le verifiche per garantire la sicurezza e prevenire analoghi incidenti futuri.

Tentano di spostare un albero caduto sulla strada e vengono travolti da un secondo arbusto che cade nel medesimo punto. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre 2025 a Drenchia, lungo la strada provinciale 45, in località Peternel. Una coppia che stava transitando con l'auto lungo.

