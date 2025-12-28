Tenta di rimuovere un albero schiantato in strada e viene colpita da un secondo arbusto ferita una donna

Durante un intervento per rimuovere un albero caduto sulla strada, un secondo arbusto è crollato improvvisamente, colpendo una donna presente sul posto. L’incidente ha causato lievi ferite alla donna, che è stata prontamente assistita. L’evento sottolinea l’importanza di operare con attenzione e sicurezza durante interventi di rimozione di ostacoli naturali. Nessun’altra persona coinvolta è rimasta ferita, e le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.

Tentano di spostare un albero caduto sulla strada e vengono travolti da un secondo arbusto che cade nel medesimo punto. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre 2025 a Drenchia, lungo la strada provinciale 45, in località Peternel. Una coppia che stava transitando con l'auto lungo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

