Tenta di rimuovere un albero schiantato in strada e viene colpita da un secondo arbusto ferita una donna

Durante un intervento per rimuovere un albero caduto sulla strada, un secondo arbusto è crollato improvvisamente, colpendo una donna presente sul posto. L’incidente ha causato lievi ferite alla donna, che è stata prontamente assistita. L’evento sottolinea l’importanza di operare con attenzione e sicurezza durante interventi di rimozione di ostacoli naturali. Nessun’altra persona coinvolta è rimasta ferita, e le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.

Tentano di spostare un albero caduto sulla strada e vengono travolti da un secondo arbusto che cade nel medesimo punto. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre 2025 a Drenchia, lungo la strada provinciale 45, in località Peternel. Una coppia che stava transitando con l'auto lungo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Tenta di rimuovere un albero schiantato in strada e viene colpita da un secondo arbusto, ferita una donna Leggi anche: Tenta di rimuovere un albero schiantato in strada e viene colpita da un secondo arbusto, ferita una donna Leggi anche: Inseguimento da film a Bibiana: auto fuori strada e una donna ferita gravemente Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tenta di rimuovere un albero schiantato in strada e viene colpita da un secondo arbusto, ferita una donna; Tenta di rimuovere un albero schiantato in strada e viene colpita da un secondo arbusto ferita una donna. Tenta di rimuovere un albero schiantato in strada e viene colpita da un secondo arbusto, ferita una donna - Tentano di spostare un albero caduto sulla strada e vengono travolti da un secondo arbusto che cade nel medesimo punto. udinetoday.it

Dal 10 dicembre le aziende di social dovranno adottare misure per impedire agli under 16 di creare nuovi account e per disattivare o rimuovere quelli già esistenti. Lo stato tenta di arginare un fenomeno dilagante: il 96% dei bambini tra i 10 e i 15 anni usa i so - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.