Tennis il Trofeo Transtir a Leporati e Manzini Il circolo chiude l' anno con i Carpi Sport Award

Il Trofeo Transtir si conclude a Leporati e Manzini, segnando la chiusura dell’anno per il Centro Uisp Tennis Carpi. L’evento, svolto nel periodo natalizio, rappresenta un momento importante per la comunità sportiva locale. Carpi Sport, con questa tradizionale manifestazione, rinnova il suo impegno nel promuovere il tennis e l’attività sportiva, condividendo con appassionati e atleti un momento di confronto e crescita.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.