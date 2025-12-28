Tennis il Trofeo Transtir a Leporati e Manzini Il circolo chiude l' anno con i Carpi Sport Award
Il Trofeo Transtir si conclude a Leporati e Manzini, segnando la chiusura dell’anno per il Centro Uisp Tennis Carpi. L’evento, svolto nel periodo natalizio, rappresenta un momento importante per la comunità sportiva locale. Carpi Sport, con questa tradizionale manifestazione, rinnova il suo impegno nel promuovere il tennis e l’attività sportiva, condividendo con appassionati e atleti un momento di confronto e crescita.
Finale del 2025 denso di emozioni per Carpi Sport e il Centro Uisp Tennis Carpi. Il periodo natalizio ha mandato in scena il Trofeo Transtir, classico appuntamento di fine anno. Il quarta categoria in modalità rodeo ha incoronato al maschile Carlo Maria Leporati, 4.1 dello Sporting Club Carpi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
