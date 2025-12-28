Tennis il piano di Angelo Binaghi | Come portare il quinto Slam a Roma

Il tennis italiano ha avuto nel 2025 ben più diritti che rovesci e Angelo Binaghi, che guida la Fitp dal 2001, ripensa agli ultimi 12 mesi guardando al futuro. Lo fa da sempre, da quando la federazione era ben lontana da certi traguardi. Presidente, cosa aggiungere dopo un 2025 che ha messo in vetrina Sinner e non solo? «In termini di risultati mi basterebbe persino raggiungerne un quinto di quelli che abbiamo raggiunto negli ultimi due anni. Ma spero anche non ci siano più altre complicazioni». Si spieghi. «Beh, nei mesi scorsi non avevamo più un titolo giuridico che ci garantisse lo svolgimento regolare degli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

