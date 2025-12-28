Tempesta di neveStato emergenza a NY
7.45 Una tempesta di neve sta creato disagi in uno dei weekend più affollati dell' anno a New York e nel nordest degli Usa A New York e nel New Jersey è stato dichiarato lo Stato di Smergenza. A New York sono caduti 10,9 cm di neve, la quantità più alta dal 2022. Il maltempo ha già causato notevoli disagi a chi è in viaggio per il Natale. 9.000 voli cancellati o ritardati da venerdì. Gli aeroporti di New York hanno diffuso avvisi di allerta neve sui social avvertendo che potrebbero causare ulteriori cancellazioni e ritardi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
