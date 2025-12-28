Tempesta d’amore nuovi protagonisti e svolta stagioni 21-22
Tempesta d’Amore entra in una fase di transizione strutturale che ridefinisce l’assetto del Fürstenhof tra le stagioni 21 e 22. Questa guida operativa analizza l’arrivo dei nuovi volti, fornendo la numerazione esatta degli episodi (dal debutto di Miro al 4295 fino a Elias al 4501). L’articolo spiega come i nuovi “personaggi-funzione” rinnovino aree chiave come . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
