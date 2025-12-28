Telese accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026

28 dic 2025

A Telese Terme, si è svolta la cerimonia di accoglienza della Fiamma Olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026. L’evento ha coinvolto numerosi cittadini, sottolineando l’importanza storica e simbolica di questo momento per il territorio sannita. La passione e l’entusiasmo della comunità si sono unite nel celebrare un’occasione che rafforza l’identità locale e la visibilità internazionale della zona.

Comunicato Stampa Grande partecipazione cittadina per un evento storico che rafforza l’identità e la visibilità del territorio sannita Finalmente dopo settimane di grande attesa la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato le strade città di Telese Terme . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

