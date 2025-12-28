Telese accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026

A Telese Terme, si è svolta la cerimonia di accoglienza della Fiamma Olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026. L’evento ha coinvolto numerosi cittadini, sottolineando l’importanza storica e simbolica di questo momento per il territorio sannita. La passione e l’entusiasmo della comunità si sono unite nel celebrare un’occasione che rafforza l’identità locale e la visibilità internazionale della zona.

Comunicato Stampa Grande partecipazione cittadina per un evento storico che rafforza l'identità e la visibilità del territorio sannita Finalmente dopo settimane di grande attesa la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato le strade città di Telese Terme. LA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA 2026 "FROSINONE – CASSINO – TELESE TERME – BENEVENTO" - La tappa parte da Frosinone, toccando poi Cassino, Telese Terme e si concluderà a Benevento.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 proseguirà il suo cammino tra Lazio e Campania il 27 dicembre con la sua ventesima giornata. La tappa partirà da Frosinone, toccherà Cassino e Telese Terme e si concluderà a Benevento, dove dalle ore 17:00 si terrà la City Celebration in Piazza IV Novembre: un evento aperto al pubblico.

Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, per quello che sarà un ritorno delle Olimpiadi in Italia.

