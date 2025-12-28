tegola sul tropical coriano maxi squalifica per carnesecchi

Brutta tegola sul Tropical Coriano. Cinque giornate di squalifica al difensore Luca Carnesecchi. Lo ha deciso il giudice sportivo, dopo l’ultima gara interna contro la Pro Palazzolo. "Per avere spintonato – si legge nel comunicato ufficiale – due giocatori avversari durante una mass confrontation e rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara". Carnesecchi era stato espulso a gara già conclusa, durante quel parapiglia finale prima del rientro negli spogliatoi. La squadra di mister Scardovi, già alle prese con una situazione di classifica non esattamente rosea, per tutto il mese di gennaio e per la prima parte di febbraio, dovrà quindi rinunciare a uno dei suoi giocatori più rappresentativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

